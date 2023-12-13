Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de Taksi Denetiminde 12 Şoföre Cezalar Yağdı

Güncelleme:
Abone Ol

Kadıköy'de gerçekleştirilen taksi denetiminde 12 taksi şoförüne toplam 16 bin 232 lira para cezası uygulandı. Plakası takılı olmadığı için ceza yazılan taksi şoförüne, denetim noktasına gelen yolcuyu almadığı için de 4 bin 64 lira ceza yazıldı ve 10 gün trafikten menedildi. Ceza yazılan taksici, 'Şaka gibi. En kolay cezayı bize yazıyorlar zaten' diyerek tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE gerçekleştirilen taksi denetiminde 12 taksi şoförüne toplam 16 bin 232 lira para cezası uygulandı. Plakası takılı olmadığı için ceza yazılan taksi şoförüne, denetim noktasına gelen yolcuyu almadığı için de 4 bin 64 lira ceza yazıldı ve 10 gün trafikten menedildi. Ceza yazılan taksici, "Şaka gibi. En kolay cezayı bize yazıyorlar zaten" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve şoförlerin ehliyetleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller de yapıldı. 3 taksi şoförüne kemer takmadığı için 436'şar liradan bin 308 lira, 5 taksi şoförüne muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan 4 bin 755 lira, belediyeden çalışma ruhsatı almadan yolcu taşıyan 2 taksi şoförüne 8 bin 128 lira, plakası monte edilmesi gereken yerin dışında takılı olan bir taksiciye 370 lira ve başka bir taksiciye ise bin 671 olmak üzere toplam 16 bin 232 lira ceza yazıldı.

Denetimde ön plakası takılı olmadığı için ceza yazılan taksi şoförü, "Şaka gibi. En kolay cezayı bize yazıyorlar zaten" diyerek polislere tepki gösterdi. Aynı şoföre kısa süre sonra da denetim noktasına gelen yolcuyu seçerek aracına almadığı için 4 bin 64 lira ceza yazıldı ve 10 gün trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadıköy Ceza Trafik Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Faruk Koca Fahrettin Koca kardeş mi? Faruk Koca ve Fahrettin Koca arasında akrabalık var mı? Şahane Hayatım YENİ BÖLÜM (7. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Şahane Hayatım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Halil Umut Meler hakemliği bıraktı iddiaları doğru mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title