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Kadıköy'de sürücüler arasında kavga: tekmeler, yumruklar havada uçuştu

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Kadıköy'de iki sürücü arasında başlayan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

KADIKÖY'DE, sokak ortasında iki sürücü arasında başlayan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücülerin yanındakilerin de karıştığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Kavgaya sürücülerin yanında bulunanlarda karışınca, ortalık karıştı.

Kavga cep telefonu kamerasına yansırken görüntülerde, sürücülerin birbirlerine yumruk attığı ve bir kişinin aldığı darbelerle yere düştüğü görülüyor.

Kadıköy'de Sürücüler Arasında Yumruklu Kavga

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Kadıköy Kavga Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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