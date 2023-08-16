Kadıköy'de Su Ürünleri Kooperatifi ile İBB arasında çit tartışması

Kadıköy Su Ürünleri Kooperatifi, kiracısı olduğu işletmenin kıyısında bulunan mevcut 50 santimetre yüksekliğindeki tel çitleri, bağlı haldeki balıkçı teknelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yükseltmek istedi. İddiaya göre, kooperatif tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na konuyla ilgili müracaat edildi. Bakanlıktan onay verilmesinin ardından çitler yükseltildi. Mahalle sakinleri ise çitlerin yükselmesine tepki göstererek şikayetçi oldu. Çitler çekildikten 3 gün sonra 11 Ağustos Cuma günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ekipler, yapılan çalışmanın izinsiz olduğu gerekçesiyle çitleri yıkmak istedi. Bunun üzerine kooperatif üyeleri ve ekipler arasında tartışma çıktı. Tartışmalara rağmen ekipler, yıkım işleminin daha sonra tamamlanacağını belirterek çitlerin bir kısmını yıktı.

"BAKANLIK ONAY VERDİ"

Kadıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yardımcısı Ai Kaya "Gece saatlerinde ve maç zamanı tellerden atlayıp teknelere geçiyorlar. Teknede uyumalar, tekneyi yakmalar, alkol içmeler… Aklınıza ne gelirse her şey gerçekleşiyor. Bunu bakanlıkla görüştük. 'Sayın bakanım, daha önce yapılan tellerimizi güvenlik açısından yükseltmek istiyoruz' dedik. Onayını verdi. İBB'ye de bilgisi verildi. Bizim İBB'den izin almak gibi bir durumumuz yok. Çünkü burası bakanlığın. Belediyenin değil ki izin alalım. Maalesef şu yarım metre tel bazılarının işine gelmedi. Buraya kayıklar geliyor. Belli bir aidat ödüyorlar. Buraya geldiklerinde su ve elektrik isterler ama öncelikle güvenliğini isterler. Biz bunu sağlayamazsak, bakanlığın vermiş olduğu emri yerine getiremezsek, biz neciyiz burada" dedi.

"HER 10 YILDA BİR BURAYI BAKANLIKTAN KİRALIYORUZ"

Ali Kaya, "Bakanlık uğraşıyor. Yıktıkları yerler için belediyeyi mahkemeye vereceğini söylüyor. Yıkımı durdurdular, 3 gün müsaade verdiler. Bugün geleceklerdi. 'Ya siz sökersiniz, ya da biz yakar yıkarız' dediler. 'Sizin istediğiniz kavga, gürültü ama biz artık hiçbir şeye karışmıyoruz çünkü yer bizim değil' dedik. Biz değnekçi değiliz. Her 10 yılda bir bakanlıktan burayı kiralarız. Bu sene kiralandı, 9 buçuk yılımız daha var. Evet, teknelerden ücret alınıyor. Bu ücret tellere, elektriğe, suya veriliyor. 4 tane güvenlik görevlimiz, 8 tane personelimizin maaşı ve sigortası ödeniyor. Her tekneden alınan ücretin yüzde 30'unu devlete vergi veriyoruz ve bakanlığın kirasını ödüyoruz" diye konuştu.

"MAHALLE SAKİNLERİNDEN ONLARCA CİMER ŞİKAYETİ ALDIK"

Çitlerin yükselmesinin ardından onlarca CİMER şikayeti olduğunu belirten Osmanağa Mahallesi Muhtarı Serap Tuncer, "İBB'nin yaptığı, 50 santimetre yüksekliğinde, kapılarla dolu olan bir çit vardı, oldukça şık ve sağlamdı. Su Ürünleri Kooperatifi onu söküp sonuna kadar çit çekerek burayı işgal etmiş bulunuyor. Kıyı Kanunu'nda böyle bir şeyin yapılması yasak. Kiralama değil, burayı işgal ediyorsunuz ve işgalin cezasını ödüyorsunuz. Bunlar tamamen yasaya, hukuka aykırı hareketler. Mahalle sakinleri de duruma karşı çıktı. Onlarca CİMER şikayeti aldık. Bu konuda gerekli yerlere konunun araştırılması doğrultusunda müracaat ettik. Araştırmadan sonra kooperatifin haksız olduğu, böyle bir işgal yapamayacakları ve sahillerin halka kapatılamayacağı bilgisi kendilerine verildi. ve ivedilikle bunların sökülüp eski haline getirilmesi gerektiği konusunda bilgi verildi" ifadelerini kullandı. Çitleri yıkmak için gelen İBB ekipleri ile kooperatif üyeleri arasında çıkan tartışma ve çitlerin söküldüğü anlar kameraya yansıdı.