Kadıköy'de Sosyal Medyada Canlı Yayın Yapan Kadına Taciz: Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy'de Sosyal Medyada Canlı Yayın Yapan Kadına Taciz: Şüpheli Tutuklandı
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Kadıköy'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan yabancı uyruklu kadına sözlü ve fiziki taciz ettiği gerekçesiyle 71 yaşındaki Y.Z.A. gözaltına alınarak tutuklandı. Zanlı, savcılık ifadesinde suçlamaları reddetti.

Kadıköy'de, yürürken sosyal medyada canlı yayın yapan yabancı uyruklu kadını sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün bir kadına, sosyal medyasında canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 71 yaşındaki Y.Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinde müştekiye karşı cinsel saldırıda bulunmadığını iddia eden zanlı, "Olay günü şahısla karşılaştığımızda bana 'iyi bayramlar' deyince ben de 'iyi bayramlar' dedim ve şahsın elini öptüm. Şahsa yönelik cinsel saldırı ve taciz mahiyetinde bir eylemde bulunmadım. Hareket ve sözlerim şayet yanlış anlaşıldıysa kendisinden özür diliyorum. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

İfadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli Y.Z.A, "basit cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün canlı yayın yapan bir kadının bu sırada bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize uğramasıyla ilgili sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin yapılan çalışmada, kimliği belirlenen zanlı Y.Z.A. Pendik Kavaklıpınar Mahallesi'nde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
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