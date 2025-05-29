Kadıköy'de Sosyal Medya Yorumları Nedeniyle Darp Edilen Öğrenciye Hapis İddianamesi

KADIKÖY'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayan B.B. hakkında sosyal medyada olumsuz yorum yapan lise öğrencisi U.A.Y.(16), tanımadığı kişiler tarafından darp edildi. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. İddianamede, 8 şüpheli hakkında 3 yıl 4 aydan 14 yıl 8 aya kadar değişen cezalar istendi.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin katil zanlısı B.B. hakkında sosyal medyada olumsuz yapan lise öğrencisi U.A.Y., önce telefonda tehdit edildi, ardından darp edildi. Polis ekiplerinin çalışması sonrasında olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 3 şüpheli serbest bırakıldı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

KÖPEĞİNİ GEZDİRİRKEN DARP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, U.A.Y.'nin sosyal medyada yaptığı yorum sonrasında, telefonuna önce tehdit içerikli mesajlar geldiği, ardından gizli numaradan aranarak tehdit edildiği belirtildi. Aldığı tehditler üzerine U.A.Y.'nin yorumu sildiği, ancak aynı gün içerisinde evine yakın bir parkta köpeğini gezdirdiği sırada 8 kişilik grup tarafından darp edildiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan U.A.Y.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığına dair doktor raporuna da yer verilen iddianamede, mağdur U.A.Y.'nin ifadesine de yer verildi.

14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Tüm delillerin toplandığına kanaat getiren cumhuriyet savcısı iddianamede, tamamı 18 yaşından küçük olan 8 şüphelinin 'Basit yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'Birden fazla kişiyle tehdit ve hakaret' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Şüphelilerden 6'sı hakkında 4 yıl 6 aydan 14 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilirken, 2 şüpheli hakkında 3 yıl 4 aydan 12 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi.