Kadıköy'de sokak sanatçısı bıçaklanarak öldürüldü, zanlı tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de önceki gün akşam saatlerinde, iddiaya göre 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını çalmadığı gerekçesiyle sokak sanatçısı Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz tutuklandı.

İstanbul Kadıköy'de önceki gün saat 19.00 sıralarında rıhtımda şarkı söyleyen sokak sanatçısı Cihan Aymaz, iddiaya göre 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını söylemediği gerekçesiyle Mehmet Caymaz tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

FERHAT EİNCÜ: BU BİR IRKÇI CİNAYETTİR

Aymaz'ın akrabaları müzisyenin muhalif şarkılar söylediği için öldürüldüğünü iddia ederken HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu basit bir isteğe verilen bir cevap üzerine gerçekleşen bir olay değil, zanlı bu arkadaştan 'Ölürüm Türkiyem' parçasını çalmadığı için bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Dolaysıyla bu bir ırkçı cinayettir. Cihan Aymaz bizim gönüllü parti çalışanımızdır. Olayın takipçisi olacağız."

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, zanlı Mehmet Caymaz, Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından dün öğle saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Caymaz, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KADIKÖY FAŞİZME MEZAR OLACAK"

Emek ve Özgürlük Partisi ve HDP'nin katılımıyla Kadıköy'de bir araya gelen vatandaşlar, "Kadıköy faşizme mezar olacak" sloganları attı. HDPİstanbul sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irkçı bir saldırıyla katledilen Cihan Aymaz için Kadıköy Rıhtım'da bir araya geldik. Cihan'ın hesabı sorulacak. Faşizme inat, yaşasın halkların kardeşliği" denildi.