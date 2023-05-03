Kadıköy'de sokak müzisyeni öldürüldü

KADIKÖY'de istek şarkı tartışmasında öldürülen sokak müzisyeni 30 yaşındaki Cihan Aymaz son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kadıköy'de istek şarkı tartışmasında öldürülen Cihan Aymaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kayışdağı Merkez Camii'ne getirildi. Aymaz için burada cenaze töreni düzenlendi. Baba Hayrettin Aymaz tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Aymaz, Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.