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Kadıköy'de sokak müzisyeni öldürüldü

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İstek şarkı tartışmasında hayatını kaybeden Cihan Aymaz'ın cenazesi Kayışdağı Merkez Camii'nde düzenlenen törenin ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KADIKÖY'de istek şarkı tartışmasında öldürülen sokak müzisyeni 30 yaşındaki Cihan Aymaz son yolculuğuna uğurlandı. Acılı baba uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kadıköy'de istek şarkı tartışmasında öldürülen Cihan Aymaz'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kayışdağı Merkez Camii'ne getirildi. Aymaz için burada cenaze töreni düzenlendi. Baba Hayrettin Aymaz tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Aymaz, Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadıköy Baba Güncel Haberler

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