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Kadıköy'de Skuter Denetimi: Kaldırımda Skuter Kullanan Kadına Cezai İşlem

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Kadıköy'de yapılan skuter denetiminde kaldırımda skuter kullanan bir kadın ceza yemekten kurtulamadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, kasksız şekilde skuter kullananlar da uyarıldı. Toplamda 6 bin 657 lira ceza kesildi.

KADIKÖY'de skuter kullananlara yönelik denetim yapıldı. Denetim sırasında, kaldırımda skuter kulanırken yakalanan kadın ceza yememek için uzun süre dil döktü. Ancak ceza yemekten kurtulamadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Bağdat Caddesi'nde skuter denetimi yaptı. Ekipler skuter ile kaldırım üzerinde ve iki kişi ilerleyen vatandaşları tek tek durdurarak cezai işlem uyguladı. Öte yandan kasksız şekilde skuter kullananlar da ekipler tarafından uyarıldı. Kişi başı 950 liradan 7 kişiye toplamda 6 bin 657 lira ceza yazıldı. Kaldırımda ilerlediği sırada denetime takılan bir kadın, ceza yazılmaması için polis ekiplerine uzun süre dil döktü. Ceza yazılan kadın, kullandığı skuterin motorlu olmadığını ve bu nedenle skuteri caddede süremeyeceğini savundu.  Skutere iki kişi bindikleri için ceza yazılan bir vatandaş, "Bir yerde cezası falan yazmıyor bunun. Gidiyorduk gördükleri anda ceza yazdılar. 15 km hızla gidiyor araç. Yürüsek daha hızlı gideriz. Bilmiyorduk yani yapacak bir şey yok" dedi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Bağdat Güncel Haberler

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