Kadıköy'de Sivil Trafik Polisleri Minibüslere Ceza Yazdı

Kadıköy'de sivil trafik polisleri, minibüslere yolcu gibi binerek kural ihlali yapan sürücülere toplam 8 bin 130 lira ceza yazdı. Denetimlerde fazla yolcu alan, cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza uygulandı.

Kadıköy'de minibüslere yolcu gibi binen sivil trafik polisleri, kural ihlali yapan sürücülere 4 minibüs şoförüne toplam 8 bin 130 lira ceza yazdı.

Kadıköy'de sivil trafik ekipleri, yolcu gibi minibüse binerek denetim yaptı. Denetimlerde 4 minibüs şoförüne toplam 8 bin 130 lira ceza yazıldı. Denetimde, fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazıldı. Sivil trafik ekibinin bindiği bir minibüs, şoförünün kırmızı ışık ihlali sonrası denetim noktasında durduruldu. Minibüs şoförüne iki kez ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza yazıldı.