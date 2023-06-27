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Kadıköy'de sivil ekiplerin önünde makas atan sürücü kamerada

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Kadıköy'de Sivil Trafik Ekipleri'nin makas atan araçlara yönelik seyir halinde yaptığı denetimde, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ceza kesildi. Makas atan sürücüye toplamda, 4 bin 936 TL idari para cezası uygulandı.

Kadıköy'de sivil ekiplerin önünde makas atan sürücü kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de Sivil Trafik Ekipleri'nin makas atan araçlara yönelik seyir halinde yaptığı denetimde, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ceza kesildi. Makas atan sürücüye toplamda, 4 bin 936 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, hareketli denetim yapan sivil trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sürücüleri ile ilgili çalışma yürütüldü.

Sivil ekiplerden habersiz makas attı, cezadan kaçamadı

Sivil Trafik Ekiplerince makas atan araçlara yönelik seyir halinde yapılan denetimlerde, Kadıköy ilçesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsünü takip ederek güvenli bir bölgede durdurdu. Sürücü H.E.C.K.'ya "Makas atmak" maddesinden 4 bin 64 TL, "Saygısızca Araç Kullanmak" maddesinden ise 436 TL olmak üzere toplamda 4 bin 936 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - Güncel

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