Marmara Üniversitesi'nde sınav stresi ve trafik yoğunluğu

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin ilk oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi önü sabahın ilk saatlerinden itibaren öğrenci ve yakınlarıyla doldu. Bir süre yakınlarıyla birlikte okul önünde bekleyen öğrenciler, görevlilerin ikaz etmesinin ardından içeri girdi. Cadde üzerine hatalı park eden sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Okul önünde öğrencilerini bekleyen vatandaşlar polis ekiplerini arayarak ihbar da bulundu. Trafik yoğunluğundan dolayı sınava yetişmeye çalışan adaylar araçlardan inip koşarak dakikalar kala sınava yetişmeye çalıştı .İhbar üzerine gelen trafik ekipleri hatalı park eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Ceza kesilen sürücüler araçlarını cadde üzerinden kaldırdı. Park halindeki bir araca ceza kesildikten sonra çekici ile kaldırıldığı sırada sürücü geldi. Okul önündeki veliler trafiğe nende olduğu için sürücüye tepki gösterdi. Sürücü ile vatandaş arasında yaşanan gerginliği polis ekipleri müdahale etti. Ceza kesilen sürücü otomobili okulun önünde kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel