Kadıköy'de Şiddetli Rüzgar Ağaç Dallarını Tehlikeye Soktu
Kadıköy'de etkili olan şiddetli rüzgar, bir ağacın dalının kırılmasına neden oldu. Kırılan dal diğer ağaçların dallarına takılarak tehlike oluşturdu. İtfaiye ekipleri duruma müdahale etti.

KADIKÖY'de şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı, diğer ağaçların dallarına takıldı. Yüksek bir noktada sallanarak tehlike oluşturan dal, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek bulunduğu yerden alındı.

Olay saat 15.30 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın üst dallarından biri kırıldı. Kırılan dal, diğer ağaçların dallarına takılarak tehlike oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile dalın bulunduğu noktaya çıkarak, dalı kesti. Parçalara ayrılan dal, bulunduğu yerden alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
