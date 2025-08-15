Kadıköy'de Şiddetli Rüzgar Ağaç Dallarını Tehlikeye Soktu

KADIKÖY'de şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı, diğer ağaçların dallarına takıldı. Yüksek bir noktada sallanarak tehlike oluşturan dal, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek bulunduğu yerden alındı.

Olay saat 15.30 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Yamaç Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın üst dallarından biri kırıldı. Kırılan dal, diğer ağaçların dallarına takılarak tehlike oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç ile dalın bulunduğu noktaya çıkarak, dalı kesti. Parçalara ayrılan dal, bulunduğu yerden alındı.