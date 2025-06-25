Kadıköy'de Seyyar Satıcı Zabıta Tarafından Uzaklaştırıldı

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Kadıköy'de, tezgah açacağını söyleyerek vatandaşları banklardan kaldırmaya çalışan seyyar satıcı, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle sahildeki faaliyetlerine son verildi.

Kadıköy'de tezgah açacağını söyleyerek vatandaştan bankı boşaltmasını isteyen seyyar satıcının sahildeki faaliyetlerine zabıta tarafından son verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İnciburnu sahilinde bir kişi ile bankta oturan vatandaş arasında yaşanan tartışmanın sosyal medyada yer alması üzerine zabıta ekiplerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, emniyetle koordineli hareket eden zabıta ekiplerinin, tezgah açacağını söyleyerek bankta oturan vatandaşı kaldırmak isteyen kişi hakkında idari yaptırım kararı tutanağı düzenleyerek, sahildeki faaliyetlerine son verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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