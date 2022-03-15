KADIKÖY'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN EYLEM

SAĞLIK çalışanları Kadıköy Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ile sağlık çalışanlarının üye olduğu çeşitli STK'lar, 3 günlük iş bırakma eylemi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan İSTAHED genel sekreteri Sercan Ahmet Uluç, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet terörünün katlanarak arttığını ifade etti. Uluç ardından basın açıklamasında bulundu. Sağlık çalışanlarına saldırılar pandemi döneminde dahi hız kesmemiş artmıştır. Bu dönemde bizleri koruyan caydırıcı bir yasa umarken, sağlık hizmetleri temel kanuna eklenen hiç bir caydırıcılığı olmayan yasal düzenlemelerle bu durum geçiştirilmeye çalışılmıştır. Duyduğumuzda çok üzüntü ve kırgınlık uyandıran 'Giderlerse gitsinler şeklinde' söylemler ülkesine hizmet etmekten onur duyan sağlık çalışanlarının saygınlığını azaltmak ve gördüğü şiddeti arttırmak dışında bir amaca hizmet etmemektedir. Özlük haklarında iyileştirmeler beklerken 30 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan yönetmelikle iş güvencemiz elimizden alınmış attığımız her adıma bir ceza ile bizleri susturma ve sindirme çabasına gidilmiştir şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından meydanda bulunan Atatürk anıtına çelek konuldu. Meydanda toplanan sağlık çalışanları toplu resim çektirdikten sonra Kadıköy Rıhtım Meydanı'ndan ayrıldı.