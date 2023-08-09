Kadıköy'de Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Yola Devrildi

Kadıköy'de ana caddede bulunan bir ağaç, rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Belediye ekipleri tarafından kesilen ağaç yoldan kaldırıldı.

Kadıköy'de ana caddede bulunan bir ağaç, rüzgarın etkisiyle yola devrildi. Belediye ekipleri tarafından kesilen ağaç yoldan kaldırıldı.

Olay, 15.30 sıralarında Osmanağa Mahallesi Recep Peker Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yoğurtçu Parkı'nın yanındaki caddede bulunan bir ağaç, rüzgarın etkisiyle devrildi. Ağacın devrildiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Ağaç kaldırılırken kısa süreli trafiğe kapatılan cadde ağacın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. - İSTANBUL