Kadıköy'de Restoran Bacasında Yangın Çıktı

Kadıköy'de Restoran Bacasında Yangın Çıktı
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Kadıköy'de 10 katlı bir binanın girişindeki restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.

KADIKÖY'de 10 katlı binanın girişinde bulunan iş yerinin bacasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesi sonucunda söndürülürken, dumandan etkilenen yaşlı bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde bulunan 10 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında saat 09: 20 sıralarında yangın çıktı. Bacadan çıkan dumanlar binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yangından dolayı caddeyi trafiğe kapatırken, bir kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen yaşlı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören Recep Akyıldız, "Yan tarafta bulunan iş yerinde fritöz bir anda alev almış. Yağ yanınca birden bacadan alev çıktı. Yardım ettik, tüp falan verdik ama yağ olduğu için sönmedi. İtfaiyeyi aradık, müdahale etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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