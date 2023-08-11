Kadıköy'de Radarlı Hız Denetimi Yapıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de Cemil Topuzlu Caddesi Sahil yolunda hız yapan araçlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarlı hız denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde hız limitini aşan sürücülere para cezası kesildi. Denetimlerin sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de radarlı hız denetimi yapıldı.
Cemil Topuzlu Caddesi Sahil yolunda trafik ekiplerince hız yapan araçlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarlı hız denetimi yapıldı.
Denetimlerde hız yapan sürücülere hız limitini aşma derecelerine göre para cezası kesildi.
Denetimlerin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel