Kadıköy'de Radar Hız Denetimi: 42 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy'de yapılan radar hız denetiminde 42 sürücüye cezai işlem uygulandı. Cezalar, hız sınırlarını aşan sürücülerin oranına göre belirlendi.

KADIKÖY'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'radar hız denetimi' yapıldı. Denetimlerde 42 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy sahil yolu, Çetin Emeç Bulvarı mevkinde 01.00 ile 03.00 saatleri arasında 'radar hız denetimi' yapıldı. Denetimler sırasında 42 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 951 TL, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşan sürücülere 1.979 TL, yüzde 50 ve üzeri aşan sürücülere 4.064 TL trafik idari para cezası kesildi.

Hakkında cezai işlem uygulanan sürücü Aziz Şahin 'Yüzde 3 oran ile sınırı aştım, o yüzden ceza yedim. Bu sahil yolu üzerinde genelde herhangi bir cezam yok. Hızım 80 olarak ölçüldü limit 77 imiş. Genelde böyle uygulamalar fazla olmuyor. Asayiş falan oluyor ama radara ilk defa denk geldim. Normalde hız koridorları ayarlıyoruz. Şimdi radar olunca çarpıldık yüzde 3 ile.ö dedi. (DHA)