Kadıköy'de Polisten Kaçan Sürücü Bisikletliye Çarptı, Ölü Var

KADIKÖY'DE POLİSTEN KAÇTIĞI ÖNE SÜRÜLEN SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ ÖLDÜ-2 (Toplu Görüntü)

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR /İSTANBUL,(DHA) - KADIKÖY Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı. Öte yandan otomobil sürücüsünün kazadan saniyeler önce bisikletli grubun yanından hızla geçmesi kameraya yansıdı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bostancı sahil yolu Çetin Emeç bulvarı Maltepe istikametinden meydana geldi. İddiaya göre polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 51 yaşındaki Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

OTOMOBİLİN HIZLA GEÇİŞİ KAMERADA

Öte yandan kazadan saniyeler önce bisikletli grubun yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla grubun yanından geçmesi bir bisikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yaklaşık 10 bisikletlinin yol kenarında durduğu sırada, otomobilin hızla yanlarından geçtiği görülüyor.