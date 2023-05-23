Kadıköy'de polislere saldıran 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kadıköy Moda Sahili'nde yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldıran 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye gelen yakınları sevinç çığlıkları eşliğinde 5 kişiyi alkışlarla karşıladı.

Kadıköy Moda Sahili'nde yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız ettikleri için kendilerini uyaran ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldıran 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye gelen yakınları sevinç çığlıkları eşliğinde 5 kişiyi alkışlarla karşıladı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy ilçesi Moda Sahili'nde çevreyi rahatsız ettikleri için polisin uyardığı 5 kişi polislere karşı önce sözlü, sonra fiziki saldırıda bulundu. Emniyet ekiplerinin yaptığı incelemede şüphelilerden Seyithan G.'nin "PKK propagandası yapmak" suçundan, Cahit K.'nin ise ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seyithan G. (19), Barış G. (25), Cahit K. (24), Kadir G. ve İdris A. (22), "görevli memura mukavemet" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Seyithan G., Barış G., Cahit K. ve İdris A. ikametine en yakın karakola imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest kalırken, şüpheli Kadir G. ise 1 ay ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, adliye çıkışına gelen 5 kişinin yakınları sevinç çığlıkları eşliğinde verilen kararı alkışlayarak kutladı. - İSTANBUL