Kadıköy'de polise mukavemet eden 5 zanlı adli kontrolle salıverildi
Güncel Haberler
Kadıköy'de polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol, diğeri de ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kadıköy'de polise mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü adli kontrol, diğeri de ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
Moda Sahili'nde dün akşam saatlerinde yüksek sesle müzik açıp eğlenen grup ile polis ekipleri arasında çıkan arbedenin ardından gözaltına alınan S.G, B.G, C.K. İ.A. ve K.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildikleri Anadolu Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, şüphelilerden S.G, B.G, C.K. ile İ.A'nın imza atmayı içeren adli kontrol şartıyla, K.G'nin de ev hapsi tedbiriyle salıverilmesine hükmetti.
Olay
Moda Sahili'nde dün akşam saatlerinde yüksek sesle müzik açıp eğlenen grubu, yürüyüş yolunun kapatılması ve çevredekilerin şikayeti üzerine polis ekipleri uyarmıştı.
Uyarıları dikkate almayan gruptakiler ile polis ekipleri arasında arbede çıkmış, biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalışan polis, bazı kişilerin saldırması üzerine havaya ateş açmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 kişi hakkında "görevli memura mukavemetten" işlem yapılmıştı.