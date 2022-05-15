Kadıköy'de park halindeki 3 araç kundaklanırken, şüpheli yakalandı - Haberler

KADIKÖY'de park halinde bulunan 2 motosiklet ile otomobilde yangın çıktı. Alevler itfaiye tarafından söndürülürken, araçları kundakladığı belirtilen şüpheli, polisin yaptığı çalışma ile gözaltına alındı.

Caferağa Mahallesi'nde birbirine yakın sokaklarda saat 05.30 sıralarında 2 motosiklet yandı. Motosikletlerden birinden yükselen alevler park halindeki otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında motosikletler kullanılamaz hale gelirken, otomobilde küçük çaplı maddi hasar oluştu. Araçları kundakladığı belirtilen şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel