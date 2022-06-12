Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi - Haberler

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Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

Demirören Haber Ajansı - Gamze Şimşek - Güncel
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Kadıköy'de otomobilin üzerine ağaç devrildi

KADIKÖY'de söğüt ağacı otomobilin üzerine devrildi.

KADIKÖY'de söğüt ağacı otomobilin üzerine devrildi.

Olay saat 10.30 sıralarında Kadıköy Erenköy Mahallesi Tanzimat Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatın bahçesindeki söğüt ağacı, sağanak yağışın da etkisiyle bitişiğinde bulunan 10 katlı binanın otoparkındaki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken otoparkta ve otoparkın yanındaki çocuk parkında kimsenin bulunmaması faciayı önledi. Üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar meydana gelmezken ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Otomobil sahibi Ahmet Baset, "Birden bir gürültü oldu. Ağaç arabanın üzerine devrildi. Ama inşaat iki tarafı da kazmış zaten. Yani düşmesi için ellerinden geleni yapmışlar. Arabanın üzerine düştü. Çocuk parkı var. Allah'tan çocuk yoktu." dedi.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Gamze Şimşek - Güncel

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