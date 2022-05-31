Kadıköy'de otomobile yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Haberler

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Kadıköy'de otomobile yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Kadıköy'de otomobile yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kadıköy'de 4 kişinin bulunduğu otomobile yönelik silahlı saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de 4 kişinin bulunduğu otomobile yönelik silahlı saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kapalıçarşı'da gezen 4 kişi, 34 BTD 413 plakalı otomobillerine binerek Kadıköy'e geldi. Bu otomobile, D-100 kara yolu Uzunçayır Kavşağı yakınında plakası alınamayan, içinde 3 ya da 4 kişinin olduğu tahmin edilen başka bir otomobilden ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Saldırı nedeniyle kurşun delikleri oluşan otomobilde olay yeri inceleme ekipleri delil çalışması yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

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