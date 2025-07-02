Kadıköy'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Kadıköy'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kadıköy'de seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIKÖY'de seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 33 SF 400 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı cadde üzerinde seyreden 34 KTM 344 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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