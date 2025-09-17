Haberler

Kadıköy'de Otomobil Takla Attı, İki Yaralı

Kadıköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili park halindeki motosiklete çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki motosiklet ve ağaca çarparak takla attı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana geldi. İ.A.'nın kullandığı 41 ADA 312 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki bir motosiklete ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç ve motosiklet çekici ile yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
