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Kadıköy'de Otomobil Sürücüleri Arasında Kavga

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Kadıköy'de seyir halindeki iki otomobilin sürücüleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücülerin birbirlerine saldırdığı görülüyor.

Kadıköy'de, seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında tartışmayla başlayan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak'ta gece saatlerinde seyir halindeki iki otomobilin sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen sürücüler ve yanındaki yolcular kavga etmeye başladı.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sokak üzerinde iki otomobilin durması, buradan çıkan kişilerin birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırması yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cep Telefonu Kadıköy Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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