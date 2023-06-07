Kadıköy'de Otomobil Kazası Kamerada

Kadıköy'de otomobilin direğe ve ağaca çarptığı kaza kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de seyir halinde olan lüks otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde saat 01.20 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre 34 CGL 300 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp kaldırımdaki aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü Çağla Aydoğan yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazaya tanık olan çevredekiler ise kaza yapan aracın yanına koşarak sürücüye yardım etmeye çalıştı. Araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza anı kamerada

Kontrolden çıkan lüks otomobilin yo kenarındaki ağaca çarptığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine ve ağaca çarparak duruyor. Çevredekiler de sürücüye yardım içi yanına koşuyor.