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Kadıköy'de Otomobil Kamyonete Çarptı: 1 Yaralı

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Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada yolcu koltuğunda bulunan bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, KADIKÖY'DE sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettği otomobil park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğundaki kişi otomobilde sıkıştı. Yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaytan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 BIP 565 plakalı otomobil sürücü Emre Akdeniz direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yolun sağ tarafında park halinde bulunan 34 EHZ 036 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsünün yanında bulunan Mustafa Yekta Güp otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisindeki yolcuyu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan yolcu ambulansla, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yapan sürücüyü karakola götürürken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan kamyonet şoförü Özkan Kaya, 'Park halindeydi ikisi. İçeri mal vermeye gittik. Geldiğimizde durum buydu. Tam çıkıyordum ses geldi. Baktığımızda manzara buydu. Yolcuymuş yaralanan' diye konuştu. Kazayı gören Nezih Sipal ise, 'Burada bir araç daha vardı. Hızlı bir şekilde geldi, bu araca çarptıo. O da öndeki araca çarptı. Yaralı olan yolcuydu' diye konuştu.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan cadde kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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