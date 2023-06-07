Kadıköy'de Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

KADIKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine ve ağaca çarptı. Kazada, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Çağla Aydoğan hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Çağla Aydoğan'ın kullandığı 34 CGL 300 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak önce elektrik direğine, daha sonra da ağaca çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Çağla Aydoğan, direksiyon kabininde sıkışarak hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan Çağla Aydoğan'ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için cadde üzerinde tedbir aldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.