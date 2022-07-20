Kadıköy'de otomobil büfeye daldı

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak büfeye daldı. Kazada otomobilde bulunanlar yara almadan kurtulurken, büfedeki çalışanların da arka tarafta bulunması, olası faciayı önledi.

Kaza, Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki B.M.Ü'nün kullandığı 34 BD 6606 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımı aştıktan sonra cadde üzerinde bulunan büfeye çarptı. Kaza sırasında büfede müşterinin olmaması ve çalışanların arka tarafta bulunması, olası bir faciayı önledi. Kazada sürücü ve yanında bulunan kız arkadaşı kazayı yara almadan atlatırken, büfede büyük çapta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü ve kız arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel