Kadıköy'de otomobil bina bahçesine düştü Güncel Haberler KADIKÖY'de sürücüsünün iddiaya göre fren yerine gaza bastığı otomobil, 5 katlı binanın bahçesine düşüp, binanın giriş katındaki kitap dükkanına çarptı. KADIKÖY'de sürücüsünün iddiaya göre fren yerine gaza bastığı otomobil, 5 katlı binanın bahçesine düşüp, binanın giriş katındaki kitap dükkanına çarptı. Olayda 3 yaya hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Kaptan Arif Sokak'ta meydana geldi. 34 Z 0401 plakalı otomobilin sürücüsü Zübeyde Ç., sokakta ilerlediği sırada iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda yürüyen 3 yayaya çarptı ardından 5 katlı binanın bahçesine düştü. Araç, binanın giriş katında bulunan bir kitap dükkanına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan yayalar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Zübeyde Ç. ise ifadesi alınmak üzere Bostancı Polis Merkezi'ne götürüldü. Kitap dükkanı sahibi Yusuf Kenan Kırta, "Ufak bir korku yaşadık. Panik oldum anlayamadım ben de nasıl olduğunu. Gürültü duydum. Sonra bir baktım araba vitrinden içeri girmiş. Ölen yok ona şükretmek lazım. İçeride kitapları diziyordum. Kitap dizmek için camın orada olsaydım o an ben de arabanın altında kalacaktım" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kadıköy Güncel Haberler

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