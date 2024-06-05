Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de Otelin Havalandırma Bölümünde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bulunan bir otelin havalandırma bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Kadıköy'de bir otelin havalandırma bölümünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Kadıköy Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title