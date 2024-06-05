Kadıköy'de Otelin Havalandırma Bölümünde Yangın Çıktı
Kadıköy'de bulunan bir otelin havalandırma bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Kadıköy'de bir otelin havalandırma bölümünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Fener Kalamış Caddesi'nde bulunan otelin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.