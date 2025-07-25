Kadıköy'de Öldürülen Genç İçin Aileyi Tehdit Eden Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya üzerinden tehditler savuran 16 yaşındaki H.Y.Ç. gözaltına alındı. İlgili işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya platformlarında tehdit içerikli mesajların paylaşıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.???????

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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