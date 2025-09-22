Haberler

Kadıköy'de Okul Önünde Bıçaklı Tehdit: Kadın Bayıldı

Kadıköy'de Okul Önünde Bıçaklı Tehdit: Kadın Bayıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'deki bir ortaokul önünde motosikletli bir kadına 3 tekerlekli bir araçla sıkıştıran kişi, bıçakla tehditte bulundu. Olay sonucunda kadının bayılması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

KADIKÖY'deki bir ortaokulun önünde okul çıkışı motosikletle giden bir kadını, 3 tekerlekli aracıyla yolda ilerleyen bir kişi sıkıştırdı. Taraflar arasında çıkan tartışmaya çevredekiler de dahil oldu. Araçla giden kişi duruma tepki gösteren vatandaşlara bıçak çekerek tehditlerde bulundu. Motosikleti kullanan kadının bayıldığı olay hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Eylül Cuma günü Caddebostan Mahallesi'nde Erenköy'de bir ortaokulun önünde meydana geldi. İddiaya göre, kızı M.Y.'yi (9) okuldan aldıktan sonra motosikletle yolda ilerleyen Fati Y. (41) eve doğru yola çıktı. O sırada 3 tekerlekli araçla yolda seyreden bir kişi Fati Y.'yi sıkıştırdı. Aralarında çıkan tartışmada araçla ilerleyen kişi kadına vurmaya başladı.

ÇEVREDEKİLERİ BIÇAK ÇEKİP TEHDİT ETTİ; KADIN BAYILDI

Bir süre sonra şüpheli eline bıçak alarak duruma tepki gösterenlere tehditlerde bulundu; kadın ise bayılarak yere yığıldı. Çevredekiler yere yığılan kadının yardımına koşarken, bazı kişiler ise kaçan kişinin plakasını polis ekiplerine bildirdi. Şüpheli daha sonra 3 tekerlekli aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Bıçaklı şüphelinin çocuğunun aracının olay sırasında arka koltukta olduğu ve ağladığı görüldü. Olay sırasında çevredekiler araçta çocuk olduğunu söyleyerek şüpheliye tepki gösterenleri engellemeye çalıştı. Olay anı hem cep telefonu hem de güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Balıkesir beşik gibi! 4.9'un ardından bir korkutan deprem daha
Tarihi zirveye saatler kala Şara'nın sözleri ABD'de gündem oldu

Tarihi zirveye saatler kala Şara'dan ABD gündemini sarsan açıklama
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı

Türk futbolunda deprem! Tepkiler sonrası istifa kararı aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekibine fırça atmış! İşte Ali Koç'u seçim sonu çıldırtan olay

Ali Koç'u çıldırtan olay! Ekibine fırçayı basmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.