KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
KADIKÖY'DE OKUL ÖNLERİNDE DENETİM

KADIKÖY'DE polis okulların önünde denetim yaptı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'DE polis okulların önünde denetim yaptı.

Kadıköy'de okul önlerinde Çocuk Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, Kadıköy Şener Birsöz İlköğretim Okulu önünde kontrol noktası oluşturuldu. Ekipler okul önünde ve çevresinde şüpheli gördükleri yayaları sorguladı. Okul içerisindeki servislerde yapılan denetimde, 2 servisin hostesinin sisteme kayıtlı olmadığı anlaşıldı. Servis sürücülerine 427 TL den toplamda 854 TL cezai işlem uygulandı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kadıköy, Çocuk, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title