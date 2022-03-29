Kadıköy'de okul çevreleri ile servis araçları denetlendi - Haberler

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Kadıköy'de okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Kadıköy'de, okulların çevreleri ile bazı servis araçlarına yönelik asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Kadıköy'de, okulların çevreleri ile bazı servis araçlarına yönelik asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ekipleri, Mobil Okul Timleri ve trafik polisleri, Sahrayıcedit Mahallesi'nde bulunan Şener Birsöz İlköğretim Okulu'na geldi.

Polis ekipleri, okul önü ve yakınlarında şüpheli gördükleri araçları durdurarak kontrol etti. Şüpheli görülen kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) ile üst araması yapıldı.

Okul önünde emniyet tedbirleri alınırken, trafik polisleri servis araçları ve sürücüleri denetledi.

Kadıköy'de okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

Kadıköy'de okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

Kadıköy'de okul çevreleri ile servis araçları denetlendi

AA / Alptekin Soykan - Güncel

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