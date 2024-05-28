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Kadıköy'de Müzisyeni Öldürme İddiasıyla Müebbet Hapis İstemi

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Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Caymaz hakkında cumhuriyet savcısı, müebbet hapis istemiyle mütalaa hazırladı.

Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mehmet Caymaz hakkında cumhuriyet savcısı, müebbet hapis istemiyle mütalaa hazırladı.

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kadıköy iskelesine elinde içki şişesiyle gelen Mehmet Caymaz'ın bağırarak burada müzik yapan Cihan Aymaz'dan şarkı çalmasını istediği anlatıldı.

Tarafların kısa süre diyaloğa girdiği aktarılan mütalaada, daha sonra sanık Caymaz'ın yanında taşıdığı çakıyla boyun ve göğüs bölgesinden Aymaz'ı yaralayıp denize ittirdiği, daha sonra da denize atlayıp Aymaz'ı kıyıya çektiği belirtildi.

Cihan Aymaz'ın hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilen mütalaada, sanık Mehmet Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Caymaz, kendisini korumak için bıçak çektiğini öne sürerek, "Maktule saldırmadım. Maktul bana doğru hamle yapınca ben bıçağı savurdum. Daha sonra kendisini kurtarmak için canımı hiçe sayarak denize atladım. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, müşteki ve sanık avukatlarına mütaalaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verip duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de sanık Mehmet Caymaz'ın, şarkı söylemesini istediği müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçakla tehdit ettiği belirtilerek, Caymaz'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Savcısı Kadıköy Mahkeme Suç Hukuk 3.Sayfa Müzik Güncel Haberler

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