Kadıköy'de müzisyeni bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyede
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Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Kadıköy rıhtımında dün akşam saatlerinde ses sistemiyle saz çalıp türkü söyleyen Cihan Aymaz'ı, istediği şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Mehmet C'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı daha sonra polislerce İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.
Olaya anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne de ulaşıldı. Görüntüde, Aymaz'ın aldığı bıçak darbeleriyle dengesini kaybedip saldırganla denize düştüğü anlar yer aldı.
Olay
Kadıköy rıhtımında müzik yapan Cihan Aymaz ile Mehmet C. arasında istek parça çalma konusunda tartışma yaşanmıştı.
Yaşanan arbedede birlikte denize düştükleri Mehmet C'nin bıçakla yaraladığı Aymaz, çevredekilerce sudan çıkartılıp kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkartılan zanlı da Kadıköy Polis Merkezi'ne götürülmüştü.