Kadıköy'de müzisyeni bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı
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Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Kadıköy rıhtımında dün akşam saatlerinde ses sistemiyle saz çalıp türkü söyleyen müzisyen Cihan Aymaz ile Mehmet C. arasında istek parça çalma konusunda tartışma yaşandı.
Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Mehmet C, istediği şarkıyı çalmayan Aymaz'ı bıçakla yaraladı.
Yaşanan arbedede Mehmet C. ile Aymaz denize düştü. Bu kişilerden Aymaz, çevredekilerce denizden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aymaz, kurtarılamadı.
Mehmet C. ise gelen Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılarak Kadıköy Polis Merkezi'ne götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.