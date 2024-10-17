Üye Girişi
Haberler

Kadıköy'de Motosikletli Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kadıköy'de Motosikletli Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de polisin dur ikazına uymayan motosiklet sürücüsü yakalandı. Sürücünün evinde yapılan operasyonda 3 kilogram uyuşturucu, ruhsatsız silah ve çok sayıda suç kaydı olan 2 kişi yakalandı.

KADIKÖY'de denetim sırasında polisin dur ikazına uymayıp kaçan motosikletin sürücüsü yakalandı. Sekiz suç kaydı olan ve 5 suçtan arandığı öğrenilen şüpheliye 62 bin lira ceza kesilirken, evine yapılan operasyonda çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 2 kişi yakalandı. Operasyonda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, 15 Ekim Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağdat Caddesi'ndeki denetim noktasında bir motosiklet sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Peşine düşen motosikletli trafik ekipleri, şüpheliyi, bir süre kovaladıktan sonra yakaladı. Yakalanan motosiklet sürücüsü M.E.G.'nin 8 farklı suç kaydı olduğu ve 5 suçtan arandığı öğrenildi. Şüphelinin üst aramasında 59,11 gram marihuana, 34 bin 130 Türk lirası, 15 bin 300 euro, bin 400 dolar ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü M.E.G.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sahte plaka takmak', 'dur ikazına uymamak' maddeleri başta olmak üzere toplamda 62 bin 516 lira ceza kesildi.

Yakalanan sürücünün ikamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra daireye operasyon düzenlendi. Operasyonda, daire içerisinde bulunan ve 11 farklı suçtan kaydı olduğu tespit edilen E.C.E. ve R.G. yakalandı. Daireye ve şüphelilerin oldukları düşünülen park halindeki araca yapılan aramalarda toplamda 3 kilo 127 gram marihuana, 166 narkotik madde içerikli elektronik sigara, 20 elektronik sigara likidi, ruhsatsız tabanca, 193 fişek, 4 hassas terazi, 2 pres makinesi, 160 bin Türk lirası, 2 bin 100 euro, bin 670 dolar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Motosiklet Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Kadıköy trafik Güncel Suç

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldürdü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları

12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas lideri öldürüldü mü? Hamas açıklama yaptı mı? 13 nerenin plakası? 13 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? FED Ekim-Kasım faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ekim ayı FED faiz kararı ne olur? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 17 Ekim Hudutsuz Sevda 38. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak? Siyah Kalp bu akşam var mı? 17 Ekim Siyah Kalp 6. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! İnci Taneleri bu akşam var mı? 17 Ekim İnci Taneleri dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Masterchef 17 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? 12 nerenin plakası? 12 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.