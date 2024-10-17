Kadıköy'de Motosikletli Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

KADIKÖY'de denetim sırasında polisin dur ikazına uymayıp kaçan motosikletin sürücüsü yakalandı. Sekiz suç kaydı olan ve 5 suçtan arandığı öğrenilen şüpheliye 62 bin lira ceza kesilirken, evine yapılan operasyonda çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 2 kişi yakalandı. Operasyonda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, 15 Ekim Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağdat Caddesi'ndeki denetim noktasında bir motosiklet sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Peşine düşen motosikletli trafik ekipleri, şüpheliyi, bir süre kovaladıktan sonra yakaladı. Yakalanan motosiklet sürücüsü M.E.G.'nin 8 farklı suç kaydı olduğu ve 5 suçtan arandığı öğrenildi. Şüphelinin üst aramasında 59,11 gram marihuana, 34 bin 130 Türk lirası, 15 bin 300 euro, bin 400 dolar ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü M.E.G.'ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'sahte plaka takmak', 'dur ikazına uymamak' maddeleri başta olmak üzere toplamda 62 bin 516 lira ceza kesildi.

Yakalanan sürücünün ikamet adresi ve çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra daireye operasyon düzenlendi. Operasyonda, daire içerisinde bulunan ve 11 farklı suçtan kaydı olduğu tespit edilen E.C.E. ve R.G. yakalandı. Daireye ve şüphelilerin oldukları düşünülen park halindeki araca yapılan aramalarda toplamda 3 kilo 127 gram marihuana, 166 narkotik madde içerikli elektronik sigara, 20 elektronik sigara likidi, ruhsatsız tabanca, 193 fişek, 4 hassas terazi, 2 pres makinesi, 160 bin Türk lirası, 2 bin 100 euro, bin 670 dolar ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.