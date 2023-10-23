Kadıköy'de motosiklet ve taksilere denetim: 16 sürücüye ceza

Kadıköy'de motosiklet ve taksilere yönelik yapılan denetimde 16 sürücüye 7 bin 504 lira cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri takmayan bir taksi şoförü ise ceza aldığını belirterek, 'Bu sefer denk geldi' dedi.

KADIKÖY'de motosiklet ve taksilere sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimde 16 sürücüye 7 bin 504 lira cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan Doğukan Çelik, Emniyet kemeri takmadım, polis arkadaşlar da gerekeni yaptı. 2 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum ilk defa ceza yedim. Bu sefer denk geldi dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik şube ekipleri, motosiklet ve taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kadıköy Rıhtım Caddesi'ndeki Denetimlerde, motosiklet sürücülerinin yaya yollarını kullanıp kullanmadığı, kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği açısından ihlaller kontrol edildi. Denetimde durdurulan taksilerin ise ruhsatı, belediye izin belgeleri, şoförlerin ehliyetleri ve çalışma izinleri kontrol edildi.

BİZİM CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN TAKMAMIZ GEREKİYOR

Denetime takılan taksi şoförü Doğukan Çelik, Emniyet kemeri takmadım, polis arkadaşlarda gerekeni yaptı. Bizim can güvenliğimiz için takmamız gerekiyor. 2 yıldır taksi şoförlüğü yapıyorum ilk defa ceza yedim. Güzel çalışıyorlar, Allah razı olsun. 436 lira yedim, bu sefer denk geldi şeklinde konuştu.

Yapılan denetimde 16 sürücüye 7 bin 504 lira cezai işlem uygulandı.