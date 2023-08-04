Kadıköy'de motosiklet sürücülerine denetim: Birçok motosiklet bağlandı, sürücülere ceza kesildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetim esnasında birçok motosiklet bağlandı, sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü saat 22.00 ile 00.00 saatleri arasında Bağdat Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerde bulundu. Denetimler sırasında başta 'reflektör yelek giymemek' olmak üzere birçok sürücü hakkında farklı çeşitlerde cezai işlem uygulandı.

'CEZAYA RAZIYIZ'

Yapılan denetimler esnasında reflektör yeleği olmadığı için hakkında cezai işlem uygulanan Mehmet Demir, Trafik uygulamasına takıldık, reflektörümüz olmadığı için ceza yedik, cezaya razıyız. Yalnız bir defalık uyarılmayı hak ediyoruz. Kadıköy'den Gaziosmanpaşa'ya gideceğim mağdurum. 436 lira ceza yedim razıyım ama motorumu verseler bari evime gidebilsem. 40 kilometre yol gideceğim dedi.

Hakkında cezai işlem uygulanan İbrahim Ekin, Ehliyeti olmayan, kaçak geçenlerin yakalanmasından yanayız ama fosforlu yelek olmamasından dolayı motorun bağlanması kötü oldu. Ceza yemeye razıyız ama motorun bağlanması kötü oldu. Beylikdüzü'nde oturuyorum buradan oraya gitmek çok sıkıntılı diye konuştu.

'BU DA BİZE DERS OLDU'

Denetimlere takılan ve hakkında cezai işlem uygulanan Salih Erdemir ise 'Bilmiyordum, reflektör takmamız gerekiyormuş. Burada öğrendik bu da bize ders oldu. Kurallara uymak lazım, cezamız neyse o, bağlayacaklarmış. Yapacak bir şey yok. Herkesin kurallara uymasını tavsiye ederim' şeklinde konuştu.

Trafik denetimleri sonucunda birçok motosiklet bağlanırken sürücüleri hakkında cezai işlem uygulandı. Bağlanan motosikletler denetim bölgesine getirilen çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına götürüldü.(DHA)