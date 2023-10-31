Kadıköy'de Motosiklet Sürücülerine Denetim: 13 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 13 sürücüye 18 Bin 846 lira cezai işlem uygulandı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 13 sürücüye 18 Bin 846 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, yaya yollarında motosiklet kullanını, kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği ihlalleri kontrol edildi. Durdurulan motosikletlerin evrakları tek tek kontrol edilirken, kurallara uymadıkları belirlenen 13 sürücüye 18 bin 846 lira cezai işlem uygulandı. 2 adet motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.