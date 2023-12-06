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Kadıköy'de motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

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Kadıköy'de meydana gelen motosiklet kazasında sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ozan URAL-Emre KURT/İSTANBUL, KADIKÖY'de direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten düşen sürücü, sürüklenerek yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 GTR 026 plakalı motosikletin sürücüsü, Bostancı istikametinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşerek yaklaşık 20 metre sürüklenen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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