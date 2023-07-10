Kadıköy'de Minibüslere Yolcu Gibi Binen Sivil Trafik Polisleri Şoförlere Ceza Yazdı

Kadıköy'de sivil trafik ekipleri, yolcu gibi minibüse binerek denetim yaptı. Denetimlerde 4 minibüs şoförüne toplam 8 bin 130 lira ceza yazıldı. Denetimde, fazla yolcu alan, cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazıldı. Sivil trafik ekibinin bindiği bir minibüs, şoförünün kırmızı ışık ihlali sonrası denetim noktasında durduruldu. Minibüs şoförüne iki kez ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle ceza yazıldı.