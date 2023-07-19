Kadıköy'de Minibüs Şoförüne Göbek Gerekçesiyle Cezai İşlem

Kadıköy'de yapılan minibüs denetimlerinde göbeği olduğu için emniyet kemeri takamayan bir şoföre 436 lira para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda toplamda 4 sürücüye 4 bin 939 lira para cezası kesildi.