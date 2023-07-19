Kadıköy'de minibüs şoförüne göbek gerekçesiyle ceza

Kadıköy'de minibüslere yönelik yapılan denetimde, göbeği olduğu için emniyet kemeri takamayan bir minibüs şoförüne 436 lira para cezası uygulandı. Denetimler sırasında toplamda 4 sürücüye 4 bin 939 lira para cezası kesildi.