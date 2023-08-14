Kadıköy'de Minibüs Denetimleri: 3 Şoföre Ceza

Kadıköy'de yapılan minibüs denetimlerinde, sivil trafik ekipleri kural ihlali yapan 3 şoföre toplam 2.774 lira ceza yazdı. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan şoförlere ve kırmızı ışık ihlali yapanlara ceza kesildi.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, KADIKÖY'de minibüslere yönelik yapılan denetimlerde, yolcu gibi minibüse binen sivil trafik ekipleri, kural ihlali yapan 3 şoföre toplam 2 bin 774 lira ceza yazdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Kadıköy'de minibüslere yolcu gibi bindi. Kural ihlali yaptığı belirlenen minibüs şoförleri denetim noktasına geldiğinde durduruldu. Emniyet kemerini takmayan şoförlere 436 lira, kırmızı ışık ihlali yapan ve sürüş sırasında telefon ile konuşan şoförlere ise 951 lira para cezası yazıldı. Denetimlerde 3 şoföre toplam 2.774 lira ceza yazıldı.

"TAKMAMIZ LAZIM"

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yazılan bir minibüs şoförü, "Emniyet kemerinden ceza yazıldı. Araçta sivil mi vardı bilmiyoruz. Kemeri bazen takıyoruz bazen takmıyoruz. Sabah biraz hızlı geçiyor. Unutuyoruz yani. Normalde takmamız lazım. Ne kadar olduğunu bilmiyorum göreceğiz." dedi.