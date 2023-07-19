Kadıköy'de minibüs denetiminde göbekli şoföre ceza

Kadıköy'de yapılan minibüs denetiminde göbeği olduğu için emniyet kemeri takmayan bir şoföre 436 lira para cezası uygulandı. Denetimler sırasında toplamda 4 sürücüye 4 bin 939 lira para cezası kesildi.

KADIKÖY'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime takılan minibüs şoförü, göbeği olduğu için emniyet kemeri takamadığını söyledi. Şoföre 436 lira para cezası uygulandı.

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik ekipleri, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde yapılan denetimlerde fazla yolcu alan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan şoförlere ceza yazdı. Denetimler sırasında durdurulan minibüs şoförü Salih Özdemir, göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takmadığını belirtti. Sürücüye 436 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında 4 sürücüye toplamda 4 bin 939 lira para cezası kesildi.